طريقة عمل كبدة الفراخ بالبصل

تعتبر الكبدة من الوجبات التي تقدم على الغذاء، وتحضر بطرق ونكهات مختلفة، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، عبر فضائية "سي بي سي سفرة". المكونات نصف كيلو كبدة دجاج. 1 كوب خل. ملح وفلفل. 1 ملعقة كبيرة كمون. زيت زيتون. 1 كوب بصل شرائح. Advertisements 1 كوب فلفل رومي شرائح. 2 عود زعتر فريش. ربع كوب عصير ليمون. 1 ملعقة كبيرة بشر ليمون. طريقة التحضير تُسلق الكبدة مع المياه والخل ثم تُصفى. توضع الكبدة على النار مع التوابل ثم البصل والفلفل ثم عصير الليمون وبشر الليمون.

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