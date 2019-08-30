طريقة عمل جيلي بالمهلبية

"جيلي بالمهلبية" من الحلويات التي يفضلها كثير من الأطفال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.

وفيما يلي خطوات تحضير جيلي بالمهلبية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":-

المقادير

كوبان لبن

ملعقتان كبيرتان نشا

4 ملاعق كبيرة سكر

فانيليا

جيلى فراولة بودرة

كوب ماء ساخن

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كوب ماء بارد

طريقة تحضير

- خلط بعض ملاعق من اللبن مع النشا، ثم إضافة النشا المذاب إلى اللبن خلال غليه على النار، مع الاستمرار في التقليب.

- صب المهلبية فى كاسات أو صينية أو أطباق حلوى حتى المنتصف الوعاء، وتركها حتى تبرد.

- إذابة الجيلى فى كوب من الماء المغلى على النار.

- خلط كوب من الماء البارد على الجيلي.

- إضافة الجيلى إلى المهلبية، كما يمكن عمل الجيلي في البداية ووضعه في وعاء، ثم إضافة المهلبية عليه.