تجد كثير من النساء معاناة في إعداد وتجهيز الكيك، حال تعطل الفرن أو في حالات أخرى، وفي تلك الحالة لا يوجد أمامهن إلا طريقة واحدة، هي عمل الكيك بدون فرن. "هن" يقدم طريقة عمل كيك بدون فرن على طريقة الشيف آلاء الجبالي: المكونات: 3 بيض كوب سكر فانيليا نصف كوب من الزيت كوب حليب ملعقة صغيرة خل Advertisements 2 كوب دقيق نصف كوب كاكاو خام ملعقة كبيرة بيكنج بودر رشة ملح الطريقة: - يضرب البيض مع السكر والفانيليا والزيت والخل والحليب جيدا لمدة لا تقل عن دقيقتين. - يمزج الدقيق والكاكاو والبكينج بودر، ورشة الملح جيدًا. - يصب المزيج السابق على الخليط البيض تدريجيًا، ويضرب جيدا بالمضرب. - يجهز قالب الفرن بالزبدة والدقيق أو ورق الزبدة، ثم يصب فيها المزيج الأخير. - في إناء عميق يصب فيه الماء الساخن بمقدار نصفه، ثم يوضع بداخله قالب العجين. - يغطى الإناء بقطعة من القماش ومن ثم غطاء الإناء، ثم توضع على نار هادئة لمدة نصف ساعة. - تترك لتبرد ثم تزين بصوص الشيكولاته وتقدم.

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