أعراض مرض الصدفية

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علامات وأعراض الصدفية يمكن أن تختلف تبعا لنوع الصدفية لديك، تشمل الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لمرض الصدفية، بحسب موقع "ويب ميد" ما يلي:
طفح
يحدث عادة طفح جلدي أو بقع من الجلد الأحمر الملتهب، غالبًا ما تكون مغطاة بفقاقيع بلون الفضة، في الحالات الشديدة، سوف ينمو الطفح ويندمج مع بعضه البعض، ويغطي مساحات كبيرة.
حكة
تصبح مع الوقت الحكة مؤلمة التي يمكن أن تنزف.
نزيف
يحدث عادة نزيف على مساحات صغيرة حيث يتم خدش الجلد المصاب.
الأظافر
يعاني المريض من مشاكل في الأظافر بما في ذلك تلونها وحفرها، قد تبدأ الأظافر أيضًا في الانهيار أو الانفصال عن الإصبع.
قشرة
تظهر مساحات شاسعة من القشرة على فروة الرأس.
المفاصل
يمكن أن ترتبط الصدفية أيضًا بالتهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب المفاصل المتورمة المؤلمة. ما بين 10٪ و30 ٪ من المصابين بالصدفية يعانون من هذه الحالة المفاصل المؤلمة.
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