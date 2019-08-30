فيديو.. "رقص وغنا".. عمرو دياب مع دينا الشربيني في حفل زفاف

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جديد للفنان عمرو دياب أثناء غنائه في أحد حفلات الزفاف، مصطحبًا معه الفنانة دينا الشربيني، حيث ظهر مرتديًا بدلة سوداء اللون.

وأدى دياب أغنية "يوم تلات"، وسط تفاعل من كل الحاضرين بالحفل، فيما طلبت العروس صعود الفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح، فصعدت على المسرح وتراقصت على أغنية عمرو دياب مع العروس.

وفجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

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ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".

يُذكر أنَّ طبيعة علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، ما زالت محل جدل بين جمهورهما في ظل عدم تحدث الطرفين عن ماهيتها.