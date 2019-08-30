الامارات | العناية بالأسنان واجبة خلال الحمل

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالأسنان واجبة خلال الحمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جمعية «برودينت» الألمانية أهمية العناية الجيدة بالأسنان خلال الحمل بصفة خاصة؛ نظراً لأن التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه الفترة تؤثر بالسلب في الأسنان واللثة.

وأوضحت الجمعية المعنية بصحة الأسنان أن الحامل تكون أكثر عُرضة لالتهابات اللثة والنزيف والتسوس، كما أن البكتيريا المسببة لالتهاب دواعم السن قد تنتقل إلى مجرى الدم، ما يرفع خطر الولادة المبتسرة.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي على الحامل تنظيف أسنانها بعد كل وجبة بواسطة فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يومياً لتنظيف الفراغات بين الأسنان.

ومن المهم أيضاً الحفاظ على صحة الأسنان من خلال الإقلال من السكريات والكربوهيدرات، مع مراعاة إجراء فحوص دورية لدى الطبيب، خصوصاً خلال الثلث الأول والثلث الثالث من الحمل.