الامارات | 3 علاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما تظهر المعاناة من حرقة المعدة بعد الانتهاء من تناول وجبة دسمة، وتكون على شكل ألم في منطقة الصدر يشعر معه الشخص كأن هناك حرقة في صدره، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد على التخلص من حرقة المعدة، ومنها:

بيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصوديوم من العلاجات التقليدية لحرقة المعدة؛ حيث تعمل المادة النشطة فيها على تحييد حمض المعدة،ما يساعد على تخفيف الألم، وتتم إذابة ملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء.

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شاي البابونغ

ويتم تحضير إبريق من شاي البابونغ ويتم شرب بعض من الشاي والاستلقاء على الظهر، وبعدها بخمس دقائق يتم تناول بعض منه والاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تكرر هذه الخطوات مع الجانب الأيسر والنوم على البطن.

البطاطس

يساعد النشا الموجودة في البطاطس على ربط حمض المعدة الزائد، والشكل الأكثر فاعلية هنا هو عصير البطاطس؛ حيث يتم شرب كوب صغير من عصير البطاطس مرتين يومياً لمدة ثلاثة أسابيع قبل الوجبات.