الامارات | 5 نصائح لحماية الكبد من الأمراض

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية الكبد من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الكبد من الأعضاء متعددة المهام والضرورية في الجسم، لدوره الحيوي المعروف في عمليات الأيض والمحافظة على التوازن الهرموني، وتنقية الدم، والحفاظ على الجهاز الهضمي. ويمر كل ما يتناوله الإنسان من طعام ومشروبات وأدوية عبر الكبد الذي يعتبر احد أهم الأعضاء التي تحمي الجسم.

في المقابل، يمكن أن يؤدي أي خلل في وظائف الكبد إلى ظهور مشكلات صحية عدة، أبرزها السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري، وغيرها من الأمراض الأخرى. لذا، لابدّ من الحفاظ على صحة الكبد عبر اتباع خطوات فاعلة وإحداث تغييرات بسيطة في نمط الحياة، وهنا بعض أهم خمسة أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الكبد، يشرحها الدكتور روهيت كومار، المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة بمستشفى ميديور 7× 24 بدبي:

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