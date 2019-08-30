الامارات | زايد بن حمدان بن زايد يعزي في وفاة سيف أحمد الغرير

شكرا لقرائتكم خبر عن زايد بن حمدان بن زايد يعزي في وفاة سيف أحمد الغرير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير، إلى نجلَي وذوي الفقيد.

وأعرب الشيخ زايد بن حمدان، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وعائلة الغرير، داعياً الله، العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.