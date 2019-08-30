الامارات | حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يعزّيان في وفاة سيف أحمد الغرير

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يعزّيان في وفاة سيف أحمد الغرير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المرحوم سيف بن أحمد الغرير.

فقد قام سموهم، صباح أمس، بزيارة مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، وأعربوا لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيهم ومواساتهم في مصابهم الجلل، راجين الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».