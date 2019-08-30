الامارات | «مِراس للتسلية».. تخفيضات في 3 وجهات مفضلة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مِراس للتسلية».. تخفيضات في 3 وجهات مفضلة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «مِراس للتسلية والترفيه» مجموعة من العروض التي تسعد جميع زائريها وتتيح لهم أوقاتاً ممتعة، والاستفادة من العروض المميزة في عدد من الوجهات المذهلة. ويمكن مشاهدة أضخم الأفلام في صالات سينما روكسي، أو قضاء أمتع الأوقات مع تجريب ألعاب الركوب والمنزلقات في متنزه لاغونا المائي، وذلك من خلال الاستفادة من الخصومات الحصرية لدخول اثنتين من أروع الوجهات المفضلة في دبي.

ويجتمع متنزه لاغونا المائي، مع روكسي سينما في لا مير لتقديم العرض المذهل «سبلاش أند ووتش»، الذي يتيح الفرصة لمشاهدة فيلم سينمائي مجاناً. ويمكن لمن يشتري تذكرة دخول إلى متنزه لاغونا المائي من بوابة الدخول (بسعر قدره 145 درهماً) خلال فترة الصيف، إضافة الى الترقية بدفع 10 دراهم إضافية لحجز تذكرة لأي فيلم سينمائي في سينما روكسي في لا مير، في عرض يمكن الاستفادة منه حتى 30 سبتمبر.

وفي المقابل، تقدم روكسي سينما في سيتي ووك، لروادها فرصة للاستفادة من خصومات مذهلة للدخول إلى «غرين بلانيت»، الغابات المطيرة المغلقة التي توجد في المنطقة نفسها. ويمكن مشاهدة أحدث الأفلام الرائعة والحصول على خصم 20٪ للدخول إلى غرين بلانيت و/‏‏أو 50٪ لخوض تجربة لقاء الحيوانات المذهلة التي تتيح للضيوف فرصة الاقتراب بشكل شخصي مع مجموعة من المخلوقات الغريبة.

و أعلنت «مِراس للتسلية والترفيه» أيضاً عن تخفيض مذهل للدخول إلى مدينة ألعاب ماتيل بلاي! تاون خلال هذا الصيف. وسيحصل الضيوف القادمون إلى كلٍ من روكسي سينما في (سيتي ووك)، و«غرين بلانيت»، ومتنزه لاغونا المائي، على قسيمة تخولهم الاستمتاع بتخفيض يصل إلى 30% للدخول إلى مدينة الألعاب الداخلية الترفيهية والتعليمية.