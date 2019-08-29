"أول سنة تعليم".. نصائح للأمهات لتأهيل الطفل لدخول المدرسة

الاستيقاظ مبكرًا، مواعيد محددة لتناول الطعام، وأداء تكليفات المدرسة، بعض الصعوبات التي تواجه الأمهات لمحاولة جعل أبنائهن يتكيفون مع أول سنة دراسة، ولتأهيل الطفل قبل الدراسة للتكيف معها قدمت الدكتورة رضوى لاشين، استشاري علاقات أسرية، مجموعة نصائح للأمهات أوضحتها لـ"هُن"، وهي:

- على الأم قبل دخول طفلها المدرسة تأهيله نفسيًا لتقبل أجواء المذاكرة والمدرسة، من خلال فيديوهات تعليمية تتناسب مع مرحلته العمرية للتعرف على أهمية الدراسة.

- تنظيم مواعيد النوم لكي يستقبل الطفل السنة الدراسية الأولى دون الشعور بتعب من الاستيقاظ مبكرًا.

- تنظيم مواعيد تناول الطعام للطفل كي لا يشعر بالتعب أثناء اليوم الدراسي.

- دمج الطفل مع الآخرين فهي من أهم الأساليب التي تساعد الطفل عقب دخوله المدرسة على تقبل زملائه.

- تعليم الطفل التعاون والمشاركة داخل المنزل وذلك يساعده على تعاون مع زملائه في المدرسة.

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- ترغيب الطفل في الأدوات المدرسية من خلال اختيار ألوانها وكذلك حقيبة المدرسة.

- على الأمهات التحدث مع أبنائهن عن أهمية المدرسة ومميزاتها لترغيب الطفل بها قبل الالتحاق بالمدرسة.

- تعامل الأمهات مع بكاء الطفل في أول يوم دراسي بهدوء دون عصبية حتى لا يكره الذهاب إليها.

- على الأمهات إعداد الأطعمة التي يفضلها الطفل.

- يفضل قراءة قصص للطفل تحتوى داخلها معلومات عن أهمية المدرسة، حتى لا يشعر الطفل بالحزن عند الذهاب للمدرسة.

استخدام أسلوب التحفيز للطفل لتشجيعه على الذهاب للمدرسة والتفوق فيها.