بعد ظهور نوع جديد يدعى "هياتم".. أبرز أنواع المانجو وفوائدها

ظهر في سوق العبور للخضر والفاكهة صتف جديد من المانجو يدعى "هياتم"، تصلح لعدة استخدامات سواء أكل أو عصائر أو تزيين الحلويات، يبلغ سعر الكيلو 10 جنيهات.

"هن" يستعرض أبرز أنواع المانجو وفوائدها:

مانجو هايدي

لونها يقترب إلى اللون الأحمر حجمها متوسط من فوائدها تحسين عملية الهضم، تساهم في نضارة الوجه، تقلل المانجو من مستوى الكولسترول، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف فتقلل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وتقلل حصوات الكلى.

مانجو ناعومي

يكون لونها خليط بين الأحمر والأخضر من الخارج وبرتقالي فاتح من الداخل، حجمها كبير وبذرتها صغيرة، ولا تحتوى على ألياف.

غنية بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وغنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تهدئة المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك مشاكل القولون العصبي والبواسير.

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مانجو عويس

لونها غالباً يكون أخضر أو أصفر من الخارج وبرتقالي من الداخل، حجمها في الغالب يكون صغير، بيضاوية الشكل، قشرتها سميكة وناعمة، خالية من الألياف وبذرتها صغيرة، تنضج غالباً في شهر أغسطس.

تتناسب مع الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، وتزيد مستوى الحديد والكالسيوم في الجسم.

مانجو الفص

هى أصغر أنواع المانجو حجمًا تعمل على تقوية جهاز المناعة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والكاروتينويد الذي يتحول إلى فيتامين A، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم، تخفض خطر الإصابة بالسرطان.