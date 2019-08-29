بين الكعب الأرضي والعالي.. كيف تختاري "الأنكل بوت" وفقا لطبيعة المناسبة؟

نمط أنيق من الأحذية تمتد إلى "مفصل القدم"، يسمى بـ"الأنكل بوت"، يلقى رواجا واسعا بين الفتيات، خلال فصلي الصيف والشتاء، ويناسب جميع السيدات بمختلف أطوالهن وأحجامهن، ومتوافر بأشكال وتصميمات مختلفة.

ونشر موقع vogue المتخصص في الموضة والجمال بعض أنواع وأشكال "الأنكل بوت"، ويوضح "هن" الأشكال التي تتماشى مع المناسبات المختلفة:

الأنكل بوت ذي الكعب الأرضي

يفضل استخدام "الأنكل بوت ذي الكعب الأرضي"، عند الذهاب للعمل أو الدراسة أو لأي مكان صباحًا، لأنه عملي ومريح، ولا يسبب إجهاد للقدمين أو الظهر.

الأنكل بوت ذي الكعب المتوسط

يكمن "الأنكل بوت" ذي الكعب المتوسط، في اجتماعات العمل الرسمية، خاصة الاجتماعات التي تعقد خارج المكتب، لأنه يجمع بين الأناقة والعملية.

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الأنكل بوت ذي الكعب العالي

ويستحسن ارتداء "الأنكل بوت" ذي الكعب النحيف العالي في السهرات والمناسبات، لأنه يعطى إطلالة جذابة.

ويتميز ذلك النوع من "الأنكل بوت" بصناعة العديد من "موديلات" بكعب طويل ونحيف، والذي يناسب بشدة السهرات الهامة.