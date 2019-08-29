لمرضى السكري.. 13 نصيحة يجب اتباعها عند استعمال حقن الأنسولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعتبر حقن الأنسولين من العلاجات الشائعة لمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، حيث تتطلب من المريض استشارة الطبيب المعالج، حتى يتعلم طريقة استخدامها دون وقوع أي أضرار، ومعرفة المناطق المناسبة بجسمه لعملية الحقن، ألا وهي "البطن، الفخذ، الذراع"، إلى جانب درجة الحرارة التي يجب أن تحفظ بها.

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