أخطاء يومية في شرب المياه تجنبها.. منها تناول الكوب مرة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر شرب الماء عنصرًا مهمًا للجسم خلال اليوم، خاصة خلال فترة الصيف والحركة المستمرة، إلا أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تظهر مع الإفراط في تناولها.

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