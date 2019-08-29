محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
يعتبر شرب الماء عنصرًا مهمًا للجسم خلال اليوم، خاصة خلال فترة الصيف والحركة المستمرة، إلا أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تظهر مع الإفراط في تناولها.
لمزيد من القراءة عن: "أخطاء يومية في شرب المياه تجنبها.. منها تناول الكوب مرة واحدة" اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء يومية في شرب المياه تجنبها.. منها تناول الكوب مرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.