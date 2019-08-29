منها السكريات والتدخين.. عادات يومية تسبب "السيلوليت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

السيلوليت.. من المشاكل التجميلية التي قد تصيب السيدات، خاصة إذا توافرت أسباب معينة أو اتبعت المرأة عادات يومية معينة تؤدي إلى ظهورها على مناطق مختلفة من الجسم.

في السطور التالية تعرفي على بعض العادات اليومية التي قد تفعليها وتكون سببًا في تكوين السيلوليت، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد يوسف، أخصائي جراحات التجميل:

- عدم تناول كمية مناسبة من الماء

من المعروف أنها تقوم بترطيب الجسم كثيرًا، ومن ثم تقلل من فرص إصابة الجسم بالسيلوليت، في منطقة الذراعين والفخذين، ولكن قلة تناولها يؤدي إلى جفاف البشرة وبالتالي ظهور تعرجات الجلد.

- الدهون الزائدة

لا يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لكونها تزيد من حجم الجسم، وهو ما يكون بداية لظهور السيلوليت، حيث يصاب الجسم بالتعرجات والندوب.

- التدخين

يصيب التدخين الجسم بعدة تغيرات إذ يعمل على جفاف البشرة، لذلك يعتبر من مسببات شيخوخة البشرة، التي تظهر في منطقة الذارعين والفخذين في صورة تعرجات وتكوينات صغيرة الحجم أسفل الجلد، لذلك يفضل الامتناع عنه.

- عدم تناول الأطعمة المفيدة

عدم تناول الخضروات الورقية والبروتينات من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسيلوليت، لكون المرأة بالابتعاد عن هذه الأطعمة تحرم الجسم من الاستفادة بالعناصر الهامة، مثل المعادن والألياف والفيتامينات مثل فيتامين "c" الذي يساعد في حل مشاكل البشرة والجلد.

- الإكثار من تناول السكريات

السكريات من الأشياء التي تضر الجلد، حيث تسرع من شيخوخة البشرة، وتزيد من فرص الإصابة بالسيلوليت.

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ويمكن محاربة السيلوليت بعدة طرق وهي:

- تكييس الجسم

يقوم تكييس الجسم "Body Wrapping" على فكرة معالجة الأفخاذ والخصر أو البطن بمواد تساعد على تنشيط الدورة الدموية مثل الطحالب أو الطمي، ثم لفها بالرقائق (الفويل). وتحت الرقائق تنشأ سخونة تعمل بالاشتراك مع المواد الفعالة المستخدمة على تنشيط الدورة الدموية وسريان السائل الليمفاوي، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة. ولا تعد هذه الطريقة مناسبة للمصابات بالتهابات المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية وقِصر النفس.

- ممارسة الرياضة

يمكن التخفيف من مظهر السيلوليت من خلال ممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحميل، مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من احتباس الماء. ولتحقيق نتيجة جيدة ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

- العناية السليمة

تلعب العناية السليمة دورا مهما في محاربة السيلوليت. ولهذا الغرض، يمكن اللجوء إلى الحمامات التبادلية (ساخن/بارد) مع تدليك الأرجل من الكاحل حتى الفخذ بواسطة لوفة في حركات دائرية بمعدل 100 مرة، حيث يسهم ذلك في تنشيط الدورة الدموية.

وبعد ذلك، يتم تطبيق أحد كريمات مكافحة السيلوليت بحركات دائرية أيضاً. وغالباً ما تحتوي هذه الكريمات على الكافيين، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من النتوءات.

- التصريف الليمفاوي

عبارة عن طريقة تدليك خاصة تساعد على تنشيط سريان السائل الليمفاوي، وبالتالي يتم التخلص من الاحتباس المائي في الأنسجة عبر الكلى. ولتحقيق نتيجة جيدة ينبغي إجراء ما يصل إلى 10 جلسات بمعدل جلستين أسبوعيًا.

- العلاج بالليزر

تحت تأثير التخدير الموضعي، يتم إزالة الدهون الزائدة تحت الجلد وألياف النسيج المسؤولة عن نشوء النتوءات بواسطة الليزر.