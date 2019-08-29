يساعد على ترطيب البشرة.. 5 فوائد للطلاء الجيني المحيط بالأجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
آلام المخاض والولادة أصعب ما يمر على المرأة مزيدًا من المشاعر المختلطة، بين الألم والرهبة، ولكن قد يتبدد كل ذلك بينما ترى طفلها وتحتضنه لأول مرة، ولكن قد يتأخر ذلك اللقاء حتى يخضع الطفل للاستحمام، كإجراء يلجأ له الكثيرين ولكن ثبت أن الحمام الأول للطفل يخلصه مما يعرف بالطلاء الجبني الذي يكسيه فيحرمه من الكثير من الفوائد الصحية.
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