فساتين سهرة منفوشة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 10:38 مساءً - لطالما تسعى المرأة بشكل عام أن تكون مميزة ومتألقة في المناسبات المهمّة، الرسمية والعائلية، فتبحث عن الاطلالات المثالية، لتكون كأميرة بكل ما للكلمة من معنى.

وفي هذه الحالة دائمًا ما يكون فستان السهرة المنفوش هو الخيار الأول والأفضل، إذ إنه في حال اختارت السيدة الفستان المناسب، ستضمن وبكل ثقة أن تكون محط أنظار الجميع منذ لحظة وصولها.



فساتين السهرة المنفوشة موضة 2020



وفي الوقت الذي تُعتبر فيه فساتين السهرة المنفوشة موضة 2020، بعد أن شاهدناه كثيرًا في عروض أهم دور الأزياء العالمية، أصبح خياركِ أسهل وأكثر عصرية، لذا جمعنا لكِ صور بعض فساتين السهرة المنفوشة الرائجة، لتستوحي منها ما يعجبكِ ويتناسق مع قوامكِ وذوقِك.



اختاري الفستان المنفوش بحسب قوامِك

Alexis Mabille



الفساتين المزينة عند الأكتاف

إذا كنتِ تطمحين بأن تزيدي عرض الأكتاف وتخفي نحافتها، كي يبدو قوامكِ بشكل مثالي، يمكنكِ اختيار فساتين السهرة المنفوسة المزينة بتفاصيل حول الأكتاف .

فساتين السهرة المصممة بياقة V NECK

- تبقى فساتين السهرة المصممة بياقة V NECK متصدرة ساحة الموضة، وهي الخيار الأمثل لذوات القامة على شكل المثلث المقلوب، واللواتي يعانين تركّز الأجزاء الممتلئة حول الصدر والكتفين.

إخفاء الجزء السفلي

- من المؤكد أنّ فساتين السهرة المنفوشة تساهم في إخفاء الجزء السفلي من الجسم وبالتالي عيوبه، سواء كان نحيفًا أو ممتلئًا بخاصة إذا كانت بألوان قاتمة.

فساتين السهرة محددة الخصر

إذا كنتِ تملكين بطنًا مسطّحًا، أو قامتك على شكل الساعة الرملية، اختاري فساتين السهرة المنفوشة محددة الخصر سواء بتزويدها بأحزمة أو بتطريز.

فساتين السهرة المنفوشة للمحجبات

ننصح الفتاة المحجبة بانتقاء الفستان المنفوش، ليس فقط لأنه يخفي عيوب الجسم، ويمنحكِ اطلالة مميزة، بل لأنه الخيار الأفضل للمحافظة على الحشمة، فهو سيؤمن لها الاطلالة اللافتة الأنيقة والعصرية، إنما في طريقة محتشمة لا تُبرز أيًّا من مفاتنها.



شاهدي الصور التي جمعناها لكِ من أهم دور الأزياء العالمية، واستوحي منها اطلالاتكِ المميزة والعصرية من فساتين السهرة المنفوشة في مناسباتكِ المقبلة.