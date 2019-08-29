بـ10 جنيهات.. وصفة اقتصادية وآمنة لكرياتين الشعر في المنزل

الحصول على شعر ناعم وانسيابي، هدف تسعى إليه كثير من الفتيات، في ظل ارتفاع تكاليف "الكرياتين" ومنتجات الشعر التي تؤدي هذا الغرض.
وقدمت خبيرة التجميل بهية المغربية، خطوات إعداد الكرياتين الطبيعي للشعر، بـ10 جنيهات فقط في المنزل، خلال برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي".
المكونات
- ذريعة الكتان كرياتين طبيعي
- نصف زجاجة مياه.
- ملعقة صغيرة من زيت الريحان
- ملعقة صغيرة من زيت الجرجير
- ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة
- ملعقة صغيرة من السمسم.
طريقة التحضير
- غلي ذريعة الكتان مع نصف زجاجة من الماء على النار.
- إضافة 6 ملاعق من الزيوت المختلفة.
- ثم تصفية الخليط في "شراب فوال"، واستعمال المستخلص منه كـ"كرياتين" طبيعي للشعر.
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