من التجاهل لإعلان الزواج.. قصة صورة هند البلوشي مع عمرو دياب ودينا الشربيني

صورة "سيلفي" جمعت بين النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، تتوسطهما الفنانة الكويتية هند البلوشي، تسببت في إثارة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشيدة بالهضبة دون أي ذكر للشربيني، ما عرضها لانتقادات واسعة، فاضطرت لتعديل التعليق، وذكرها واصفة إياها بأنها "زوجة الهضبة".

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وعلقت "هند": "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر",

وأطل دياب في الصورة بـ"تيشرت" أسود، وارتدت دينا أزياء منقوشة جمعت بين الأبيض والذهبي اللامع، مع تسريحة شعر "كيرلي"، فيما ارتدت "هند" أزياء صيفية صفراء اللون.

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جاء التعديل عقب ساعات من كتابتها المنشور نفسه، دون ذكر دينا الشربيني، ما أدى لانتقادات واسعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي لتجاهل الفنانة المصرية.

وعلق المتابعون: "ومفيش أي كلام لدينا الشربيني خلاص كدة، ما كنت تشليها من الصورة أحسن"، و"شكرا على الصورة، بس كإنه نسيتي تكتبي اسم الشخص الثالث اللي معاكم".

آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني

وحضرت الفنانة دينا الشربيني، حفل الزفاف الذي أحياه "الهضبة" في الساحل الشمالي، منذ 5 أيام، بحضور عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم لميس الحديدى ورجاء الجداوي ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي.