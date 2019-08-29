المصرية نجلاء عياد تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية 2019

فازت نجلاء عياد، مؤسس مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات، أمس، في برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية" لعام 2019، الذي تنظمه حملة المرأة العربية في دبي.

تضمن الملتقى مشاركة 20 فتاة وسيدة من 14 دولة عربية، شاركن في تصفيات برنامج ملكة المسؤولية الاجتماعية.

كرمت الدكتورة رحاب زين الدين، سفيرة المرأة العربية، خلال حفل افتتاح الملتقى، ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة "وطني الإمارات"، والمهندس فتحي جبر عفانة، سفير منظمة الأسرة العربية، وسلوى آل رحمة صاحبة مبادرة "سفراء الإيجابية"، إضافة إلى تكريم المشاركات في البرنامج والمؤسسات الإعلامية.

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ومن ضمن المبادرات المصرية التي شاركت في المسابقة، مبادرة نجلاء عياد، "بداية جديدة"، وهاجر زغلول بمبادرة "وطن إنساني"، سارة هاشم مؤسس مبادرة "صحيح الرسالة التربوية والتعليمية".

عُرض، خلال الملتقى، فيلم حول "حملة المرأة العربية ومراحل مسيرتها والإنجازات التي حققتها"، وفيلم عن المشاركات في برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية"، وآخر عن مؤسسة "وطني الإمارات"، و فيلم عن سفير الأسرة العربية، المهندس فتحي عفانة.

تحدث في المؤتمر المهندس فتحي جبر عفانة، وأشاد بالدور الرائد لدولة الإمارات، ووصفها بأنها من أهم الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم.