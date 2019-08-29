حصدت ذهبية الخطف.. معلومات عن البطلة الأوليمبية سارة سمير

استطاعت البطلة الأوليمبية المصرية سارة سمير، أن تضيف 3 ميداليات ذهبية في منافسات 76 كجم برفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية، بعد حصولها على ذهبية الخطف بعد رفع ثقل وزنه 105 كجم.

ويرصد "هُن"، أبرز المعلومات عن البطلة سارة سمير:

- ولدت 1 يناير عام 1998، في محافظة الإسماعيلية.

- لعبت أول بطولة لها في سن الحادية عشرة عندما انضمت لفريق المؤسسة العسكرية.

- حصلت على ذهبية أولمبياد الشباب بالصين 2014 في وزن 63 كجم.

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- حصلت سارة سمير على برونزية أولمبياد البرازيل.

- استطاعت أن تتوج بذهبية بطولة البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا.

- استطاعت أن تحقق رقما قياسيا جديدا في البطولة الأفريقية في الخطف، بعدما رفعت وزن 112 كجم ورقم جديد في الكلين برفع 145 كجم.

- نجحت الرباعة المصرية سارة سمير في التتويج بثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للشباب المقامة للرجال والسيدات بمدينة طشقند بأوزبكستان.

- كانت سارة سمير حصدت برونزية دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو.

- استطاعت البطلة الأولمبية سارة سمير أن تحصد لقب أفضل رباعة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، على أن تختتم منافساتها بعد غد السبت.