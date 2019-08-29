من بينهن هند صبري.. نجمات العالم يخطفن الأنظار بمهرجان فينيسيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تألقت نجمات العالم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته السادسة والسابعين بإطلالات خطفت عدسات المصورين.

كان أبرزهن نجمات الفيلم الفرنسي "THE TRUTH"، بالإضافة إلى الفنانة التونسية هند صبري التي تألقت بإطلالة راقية، فيما اعتمدت أخريات على تصميمات غريبة وجريئة لجذب الانتباه.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم أبرز هذه الإطلالات (طالع الألبوم).

وظهرت هند صبري بفستان أسود "كاب"، تميز بتطريزاته اللامعة، حمل توقيع دار الأزياء العالمية Etro، ونسقت معه إكسسوارات فضية بسيطة مع تصفيفة شعر مرفوعة إلى الخلف، وتركت بعضه منسدلا لتبرز ملامح وجهها.

أما النجمة Barbara palvin فتألقت هي الأخرى على "الريد كاربت" بفستان أسود طويل يتسم بالبساطة أبرز أنوثتها وجمالها، من توقيع دار الأزياء العالمية Armani.

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واختارت الفنانة martha hunt إطلالة سوداء من فستان "كاب" مكشوف تزين بخامة التول حمل توقيع دار alberta ferretti.

وارتدت النجمة Candace swanepoel فستان one shoulder ذهبي، تميز بفتحة من أعلى الركبة حتى أطراف الفستان، والذي جاء خاليًا من أي تطريزات.

وبجاكت طويل بدون أكمام برتقالي ظهرت النجمة Catherine deneuve، وامتاز فستانها بأطرافه الريش وحمل توقيع jean paul Gaultiet haute.

وبينما جاءت إطلالة النجمة isabella ferrari بتنورة طويلة بزيل، وتميزت بمطبوعات أو رسومات الورد المُبهجة من دار Etro، ظهرت النجمة juliette Binoche بفستان أنيق من لمسات دار الأزياء العالمية Armani prive.

كما تألقت النجمة Zhong chuxi zhong بفستان زهري فاخر تميز بطبقة من الدانتيل الأسود الشفاف من توقيع Armani prive.