مكياج أسود وذهبي لمختلف مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - يعد المكياج الأسود والذهبي أحد أساليب المكياج التي تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، حتى أصبح موضة مكياج لا تخبو مطلقاً. فأسلوب المكياج هذا ملائم جداً للسهرات وحفلات الزفاف لأنه يمنح المرأة إطلالة فخمة جداً. كما بالإمكان اعتماد المكياج الأسود والذهبي بطريقة ناعمة تلائم إطلالتك اليومية.

وفي ما يلي، سنعرفك الى كيفية تطبيق مكياج أسود وذهبي بطريقتين مختلفتين.



مكياج أسود وذهبي ناعم

بعد تحضير البشرة وتطبيق الأساس، مع الحرص على أن يكون خفيفاً للحفاظ على إطلالة طبيعية وناعمة، قومي بتطبيق ظلال العيون باللون الأسود على كامل الجفن العلوي المتحرك، لكن بعيداً عن الزاوية الداخلية للعين. من ثم، ضعي ظل العين باللون الداكن على طول خط الرموش العلوية والسفلية، على أن يكون الخط العلوي أثقل عند الزاوية الخارجية للعين وأرفع مع الاتجاه للداخل، أما الخط السفلي فيجب أن يكون رقيقاً على الزاوية الداخلية ليصبح أكثر سمكاً على زاوية العين الخارجية. وبواسطة فرشاة مخصصة، امزجي الظلال بشكل متقن، على أن يكون الظل الأسود أكثر كثافة. بعدها، ضعي ظلال العيون الذهبية عند بداية الجفن العلوي الثابت، وادمجيها عند حدود العين مع الظل الأسود. وعند الانتهاء من رسمة العين، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، التي تعزز من جاذبية عينيك وتجعلها أكثر حجماً واتساعاً.

مكياج أسود وذهبي



مكياج أسود وذهبي للسهرات

في هذا المكياج، ركزي بالدرجة الأولى على رسمة العين، على أن يكون مكياج البشرة والشفاه ناعماً لتفادي المبالغة. فبعد أن تقومي بتطبيق كريم الأساس والكونسيلر، ابدئي بتطبيق مكياج العين من خلال رسم شكل مثلث فوق العين على أن يكون ممتداً قليلاً عند زاوية العين الخارجية. من ثم، املئي المثلث بظل العين الأسود، وحددي منبت الرموش السفلية بالأيلاينر، باستخدام فرشاة رفيعة، على أن يكون متناغماً مع ظل العين على الجفن المتحرك. بعدها، طبقي ظل العين بلون البشرة على الجفن الثابت وأسفل الحواجب، وحددي داخل العين بالكحل الأسود. بعدها، طبقي ظل العين الذهبي البراق على زاوية العين الخارجية، واحرصي على دمج الظلال السوداء والذهبية بشكل متقن، باستخدام فرشاة ظل العين، بحيث تكون متجانسة مع بعضها البعض. وعند الانتهاء، مرري بواسطة الفرشاة ظل العين الذهبي أسفل الجفن السفلي. ومن المفضل استخدام الرموش الاصطناعية، التي تعزز من فخامة مكياجك وجماله.

مكياج اسود وذهبي قوي

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