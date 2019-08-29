تكثيف الحواجب الخفيفة... خلطات تغنيكِ عن الزرع والتاتو

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تكثيف الحواجب غاية تطمح لها الفتيات اللّواتي يعانين من الحواجب الخفيفة والفارغة، وهنّ يرغبن بالحصول على حواجب كثيفة وممتلئة لما تعكسه هذه الموضة من إطلالة شابة ومظهر عفوي وطبيعي وجذاب.
هناك الكثير من الطّرق والخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب دون الحاجة إلى تاتو أو زراعة الشّعر، إليكِ أبرزها:
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الثّوم وزيت الزّيتون:
خذي فصّاً من الثّوم وابرشيه مع ملعقة من زيت الزيتون، وادهني الحواجب به من مرّة إلى مرّتين في اليوم مدّة أسبوع.
عصير البصل:
يساعدك عصير البصل على تحفيز نمو الشّعر في الحاجبين أو غيرهما، استخدمي قطعة من القطن المُشبعة بعصير البصل وافركي الجلد أسفل الحاجبين برفق. تعطي هذه الطّريقة منظراً أجمل للحواجب الخفيفة.
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البيض:
يفيد صفار البيض في تقوية بصيلات الشّعر بسرعة سواء على شعر الرّاس أو الحواجب، اخفقي صفار البيض وضعيه على حاجبيك، واتركيه مدّة 20 دقيقة ثمّ اغسليه بالماء البارد.
الصّبار:
اطحني بضع أوراق الصّبار ببطء لتستخرجي عصيره ثمّ دلكي حاجبيكِ به، اتركيه عليهما أطول فترة ممكنة، فللصّبارالقدرة على شفاء ونمو الجلد إن كان الحاجبان خفيفين بسبب حساسيّة فيه. طريقة رسم الحواجب بالقلم.
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نصائح للحصول على حاجبين صحيين:
1- تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد؛ فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر.
2- يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صحّة الأظافر والشّعر، فإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه عن طريق الغذاء، بإمكانك الاستعانة بحبوب الفيتامينات.
3- تتكوّن الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.
4- حاولي ألا تغيّري كثيراً بشكل حاجبيكِ واتركيهما بشكلهما الطّبيعي، فعند نزع شعر الحاجبين يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب بل الاكتفاء بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.
5- تجنب استخدام قلم الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.
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