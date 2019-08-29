اطلالات ريهام حجاج الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - من يتابع جيداً اطلالات الممثلة ريهام حجاج، يلاحظ تركيزها على السراويل والتنانير ذات الخصر العالي، فنواها تارةً متألقة بـ Legging ذو خصر عالي أو سروال جينز

تتمتع ريهام حجاج بأسلوب مميز في عالم الموضة ولها بصمتها الخاصة من حيث الأزياء العصرية والأنيقة في الوقت نفسه. وخلال هذه العطلة الصيفية تألقت ريهام بأكثر من أسلوب وكان لها اطلالات متنوعة وعديدة بعيدة عن المبالغة والتكلف. لذا اكتشفي ما كانت أساسيات اطلالتها الصيفية وكيف نسقتها مع بعضها البعض

أسلوب عصري لريهام حجاج



موضة الليغينغ

ريهام حجاج



تركز ريهام حجاج بشكل كبير على ارتداء الليغينغ الضيق وتنسقه بأسلوب مختلف مع اطلالاتها اليومية المتنوعة بشكل يعكس راحةً وحريةً عليها في مختلف الأوقات.



الكروب توب

من أكثر الصيحات المفضلة لدى ريهام حجاج هي موضة الكروب توب المتنوعة القصات والتي تعكس أسلوباً عصرياً على كل من ترتديه. وتنسق ريهام هذه الموضة مع سراويل جينز عالية الخصر وليغينغز وتنانير وغيرها...



الشورت القصير

تعكس ريهام أسلوباً شبابياً مميزاً من خلال ارتدائها الشورت القصير بطريقة عفوية ومرحة. هذه الموضة التي اكتسحت منصات عروص الأزياء هذا الصيف.



الـ MOM جينز

تحب الممثلة المصرية ريهام حجاج ارتداء سراويل الجينز ذات الخصر العالي، التي تعمل على إخفاء بطنها والتي تمنحها طولاً زائداً.

ريهام حجاج



الفساتين المريحة

ومن الصيحات المفصلة لدى ريهام أيضاً، هي صيحة الفساتين المميزة الفضفاضة والأنثوية في نفس الوقت، ذات الألوان المرحة والملفتة.

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كيف تعتمدين أسلوب مشابه لريهام حجاج

ريهام حجاج



أنت أيضاً يمكنك الاستفادة من العطلة الصيفية للتألق بتصاميم متنوعة ذا طابع عصري على غرار أسلوب ريهام حجاج. لذا اليك النصائح التالية:

- كوني عفوية في اطلالاتك وابتعدي كل البعد عن أي مظاهر مبالغة.

- ركزي على التصاميم المريحة التي تمنحك راحةً في مختلف أوقاتك.

- لا تخافي من التنويع في الألوان، اذ أنها من أساسيات موضة الصيف.

- دللي نفسك بأكسسوارات جميلة وعصرية تتناغم مع اطلالتك الجميلة.



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