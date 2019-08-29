شاهدي أجمل إكسسوارات بألوان النود الرائجة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تتغير في كل موسم صيحات الألوان الخاصة بالاكسسوارات، غير أنّ هنالك درجات لونية ثابتة، تُعتبر من كلاسيكيات الموضة التي لا تتبدل مهما تبدلت الفصول، ومن ضمنها درجات النود Nude أو بمعني آخر الألوان الحيادية مثل البيج ومشتقاته، والتي تكون قريبة إلى ألوان البشرة بشكل أو بآخر، وهذه الدرجات اللونية ستكون الأكثر رواجًا لموسم خريف 2019، وقد جمعنا لكِ منها اليوم بالصور، أجمل موديلات الأحذية وشنط اليد لتختاري ما يعجبكِ.



اكسسوارات بدرجات النود موضة خريف 2019

اكسسوارات بدرجات النود



درجات النود Nude هي من الأكثر رواجًا على الاكسسوارات هذا الموسم، وقد تنوعت درجاتها بين البيج الفاتح وصولًا الى العسلي الغني، وقد شاهدناها على مختلف التصميمات من حقائب يد سبور ورسمية، وأحذية نسائية بكعب عالٍ أو من دون كعب، أو على الجزم الشتوية وأحذية الكاحل لدى كل من غوتشي Gucci، وكريستيان لوبوتان Christian Louboutin، وبرادا Prada، كلوي Chloe، وجيانفيتو روسي Gianvito Rossi، وفالنتينو Valentino والقائمة تطول…



كيف تعتمدين اكسسوار النود مع اطلالاتِك

كيف تعتمدين اكسسوار النود



درجات النود الحيادية مثالية مع مختلف الاطلالات، والأهم من ذلك أنها تناسب مختلف ألوان الملابس، حيث من السهل تنسيقها مع الألوان الحيادية مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما مع الدرجات الحيوية مثل الفوشيا والأحمر والأخضر والأصفر، ومن الممكن أن تعتمدي الحقيبة والحذاء بدرجات النود في الاطلالة نفسها، أو أن تختاري الحذاء منها والحقيبة بلون مناسب، أو العكس بالعكس، ومن المهم أيضًا أن تحرصي على انتقاء الدرجة اللونية المناسبة لبشرتكِ من اكسسوارات النود.



شاهدي أجمل اكسسوارات بألوان النود الرائجة هذا الموسم من أحدث إصدارات الدور العالمية، واختاري منها ما يعجبكِ وما يناسب ذوقكِ.