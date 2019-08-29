أحدث إطلالات الفنانة هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - حصدت هيفاء وهبي خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات، ورغم كبر سنها فإنها تعتبر محطًا للأنظار؛ كونها واحدة من أكثر الفنانات جمالاً ورشاقة، لذا جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات مميزة لها تجمع بين الجرأة والأناقة.

5 تنانير تناسب قصيرات القامة.. هكذا تنسقها الفاشينيستا



تألقت هيفاء وهبي بعدة إطلالات أنيقة منها فستان أبيض شفاف بفتحة جانبية تكمله بطانة بيضاء في المنتصف، وارتدت فستانًا زهريًا لامعًا بكم واحد طويل وفتحة جانبية، وأطلت بفستان أزرق بنقوش زرقاء مزين بفتحة جانبية وعدة فتحات من الخصر، ونسقت بنطالاً أبيض مع جاكيت أبيض رسمي وبلوزة وقفازات سوداء، وظهرت بفستان بنفسجي بأكمام شفافة وحزام فضي وعدة نقوش فضية حول الرقبة، وتجملت بفستان أسود قصير بذيل طويل أسود ومزين بقماش أبيض على أطراف الأكمام ومنطقة الصدر.

إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

Advertisements

إطلالة جريئة لهيفاء وهبي

أزياء صيفية من وحي الفاشينيستا هلا عبد الله



في حين اختارت عدة إطلالات أكثر جرأة أبرزها فستان قصير باللونين الأبيض والأسود مزين بقصة سوداء مميزة في الكم، وظهرت بشورت جينز بزينة بيضاء في الأطراف وبلوزة بيضاء قصيرة، ونسقتهما مع حذاء بوت أحمر، وتزينت بفستان قصير أسود وأكمام مرفوعة وبوت طويل، وتألقت بفستان قصير بشراشيب ملونة وحزام خصر يبرز قوامها المتناسق، وآخر زيتي قصير بأكمام طويلة وفتحة سبعة في الصدر وبقصة مميزة، وأطلت بفستان قصير مخطط بالفضي والأسود.

إطلالة مميزة لهيفاء وهبي

أزياء شبابية من هيفاء وهبي



وعن الإطلالات الأكثر شبابية ارتدت جمبسوت ذهبي بنقوش سوداء مع جاكيت برتقالي، وظهرت ببلوزة بيضاء بنقوش وبنطال بنقوش ملونة، وأطلت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء برسمة غوريلا وبوت طويل بُني مع مجموعة إكسسوارات أنيقة، واختارت بلوزة طويلة سوداء برسومات ملونة وكتابة بيضاء وبوت طويل مخطط بالأبيض والأسود، وتألقت بفستان قصير مصمم بأكمام طويلة ومتداخل الألوان، أبرزها الأصفر والزهري والأسود والبنفسجي.

إطلالة شبابية لهيفاء وهبي

ما هو لون الأزياء المفضل لسيرين عبد النور؟