أفكار لتجديد إطلالة العمل هذا الخريف بموديلات آخر موضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - اختيار اطلالة يومية للذهاب إلى العمل، بالطبع عمل روتيني ، بخاصةً إذا كانت السيدة تعمل في بيئة شركات أكثر. قواعد أزياء العمل محدودة ولا تسمح بكثير من التنوع، لا سيّما في فصل الخريف المتقلب.

نستعرض بعض الاطلالات والقطع البارزة التي نعتقد أنكِ بحاجة تمامًا إلى تجربتها هذا الموسم، وفي الوقت نفسه تناسب اطلالات العمل اليومية. الخريف القادم غني بالاتجاهات والصيحات، وكون طبيعة الطقس تفرض الأزياء المحتشمة، لذا ستكون الخيارات سهلة ومتاحة بخاصة للمرأة العربية.



1-القميص الجلد

القميص الجلد



بدلًا من جاكيت الجلد، يمكنكِ الاستعانة بقميص أنيق وله تصميم عصري، لا سيّما وأنه جزء من موضة هذا الموسم. نقترح عليكِ أيضًا مزج الألوان الزاهية مثل الأحمر، مع الألوان المحايدة مثل البيج أو الجملي، فهي طريقة سهلة لاطلالة جذابة وعملية.



2-البنطلونات عالية الخصر

البنطلونات عالية الخصر



البنطلون عالي الخصر، سواء بطيات متتالية، أو مزين بحزام paper bag، خيارات مناسبة للمكتب مع قميص أساسي بلون محايد، وزوج من الأحذية بكعبٍ عالٍ.



3- اطلالة من العائلة اللونية نفسها

اطلالة من العائلة اللونية نفسها



ظهرت الاطلالات المونوكروم أو الموحدة اللون، كخيار رائع لاطلالات الخريف. هذا الموسم يمكنكِ التألق باطلالة من العائلة اللونية نفسها وليس من لون واحد فقط، مثل مزيج البرتقالي مع الأحمر، الأصفر مع البني الفاتح، الأبيض مع البيج.

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4- مزج أزياء من الطبعات نفسها

مزج أزياء من الطبعات نفسها



عند مزج الأزياء من المطبوعات المطابقة، لا يجب أن تكون كلتا القطعتين متماثلتين تمامًا لعمل تباين خلاق، بينما الأفضل مزج قطعة من مربعات الكاروهات كبيرة الحجم مع قطعة أخرى بمربعات ضيقة، وهكذا.



5- السترات الفضفاضة

السترات الفضفاضة



بالطبع، ليس هناك أفضل من تنسيق سترة رسمية لاطلالة عمل مناسبة، لذلك، ننصحكِ باقتناء السترات الفضفاضة وتنسيقها مع بنطلون جلد سكيني وحذاء مسطح.



6- التنورة المكسرة مازالت خيارًا واردًا

التنورة المكسرة



لا مانع من الاستعانة بخامة خفيفة مثل الشيفون، لتنسيق تنورة مكسرة مع كنزة أساسية، ولمزيد من الأناقة زيّني اطلالتكِ بسلسلة ذهبية ضخمة من موضة هذا العام.



7- الفساتين الموردة

الفساتين الموردة



لن يمر الخريف من دون الاستعانة بفستان مطبع بالورود، ويفضل للعمل اختيار تصميم بأكمام، وطول ميدي أو ماكسي، حتى تتمكني من ارتدائه طوال الموسم.

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