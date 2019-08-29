أزياء سعد لمجرد بين الجرأة والعصرية..بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تتميز أزياء النجم المغربي سعد لمجرد بالجرأة والعصرية على غرار أسلوبه الفني، فهذا النجم الشاب الذي لفت نظر الكثيرين بأغانيه عند انطلاقته أطل على جمهوره العربي بستايل فيه الكثير من البساطة من جهة، وبالجرأة والعصرية من جهة أخرى، فهو في أغلب مناسباته وحفلاته يظهر بإطلالات شبابية بسيطة ومستوحاة من أشهر الماركات العالمية.

يعرف النجم الشاب سعد المجرد كيف يبقي أسلوبه الكاجوال البسيط مناسباً لسنه، ويساعده في تحقيق هذا الظهور امتلاكه للرشاقة والطول المناسبين لمظهر النجومية، وفق معايير الأناقة الرجالية.





إطلالات سعد المجرد بالقميص

إطلالات سعد المجرد بالقميص من سعد لمجرد



توجه سعد لمجرد للبساطة يبدو جلياً في خياره للقميص الأبيض بشكل شبه دائم. فعند محاولتنا رصد إطلالاته بالقميص، وجدنا الكثير منها باللون الأبيض بقصات بسيطة وكلاسيكية مناسبة لخيار البليزر، أو الجاكيت القطني أو الجلدي.

وإن كان هذا النجم أطل في بعض الأحيان بالقميص والجاكيت البليزر، وغيرها من الإطلالات الكاجوال بنكهة شبه كلاسيكية فإننا غالباً ما نراه بإطلالة التيشيرت البسيط مع الكثير من الإكسسوارات، التي تحقق له إطلالة عصرية تناسب سنه، وتلفت أنظار محبيه من الجيل الجديد التوّاق للموضة.

وينسق سعد لمجرد في بعض الأحيان مع التيشيرت قميصاً بسيطاً يبقيه مفتوحاً بلمسة شبابية مرغوبة لدى الكثيرين، وهي لمسة ننصح بها الشبان من أصحاب الوزن الزائد؛ كونها تخفي الكثير من عيوب الجسم.

موديلات ملابس تناسب أصحاب البشرة السمراء



إطلالات الجاكيت الجينز مع التيشيرت



إطلالات الجاكيت الجينز مع التيشيرت من سعد لمجرد



في إحدى الإطلالات، اختار سعد الظهور بتشيرت مع جاكيت جينزمع لمسة من أسلوبه الجريء، فوقع اختياره على جاكيت جينز تزينه الورود الحمراء كبيرة واضحة، ربما أراد من خلالها إثارة الجدل حول إطلالاته ولفت الأنظار إليه.

وفي إطلالة أخرى بالجاكيت الجينز نقل الجدل من الجاكيت إلى البنطلون، فاختارجاكيت جينز كلاسيكياً مع البنطلون الممزق، الذي يلقى الكثير من التعليقات وردود الفعل؛ فهل قصد في الحالتين سعد إثارة الجدل؟

للرجل الضخم : هكذا تحصل على إطلالة أنيقة

عشق سعد لمجرد للإكسسوارات

عشق سعد لمجرد للإكسسوارات

تامر حسني..إطلالات عصرية وجريئة



يعتمد النجم الشاب في معظم إطلالاته، قلادة وخواتم وسلاسل بأسلوب غربي شبابي يظهر عشقه للإكسسوارات، وبكثرتها التي كانت أحياناً مبالغاً فيها؛ لكنها ومن دون أدنى شك تظهر هذا الجانب من شخصيته المتمردة وحبه للتباهي ولفت الأنظار.