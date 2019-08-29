شنط الظهر Backpacks آخر موضة للجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - مع انتهاء شهر أغسطس، من المؤكّد أنك بدأت التحضير للعودة للجامعة، وبالتالي التفكير في اختيار الأكسسوارات وشنطة الظهر backpack المثلى لهذا العام.

تعد شنطة الظهر آخر موضة لإطلالات الجامعة وهي من أبرز الحقائب التي تسعى فتيات اليوم لشرائها؛ نظراً لسهولة حملها وتعدد استخداماتها.. حيث يمكن اعتمادها كحقيبة يد تضع فيها الفتاة محفظتها ومقتنياتها الخاصّة، وكذلك كشنطة لحاسوب اللابتوب إذا ما كانت ذات حجم كبير.

شنط ظهر آخر موضة للجامعة



اليوم، سوف نضع بين يدي فتيات الجامعة ذوات الأذواق العصرية، مجموعة مميزة من شنط الظهر Backpacks من تصميم علامات تجارية ودور راقية ذلك كي يخترن منها ما يروق لهن من تصاميم وألوان.

شنط الظهر Backpacks آخر موضة لإطلالة الجامعة

شنطة ظهر من كوتش آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من كوتش آخر موضة للجامعة



من علامة كوتش Coach العملية، اخترنا لإطلالتك الجامعية هذا الموسم شنطة ظهر Evie الجلديةّ العصرية من مجموعة خريف 2019 الحديثة. تتّسم هذه الحقيبة بمساحة داخلية واسعة وهي ذات سحابة خارجية تسهّل عليك الوصول إلى أغراضك الصغيرة.

يمكنك اعتماد هذه الشنطة على نحو يومي للجامعة أو حتى أثناء التسوق نظراً للونها الراقي الذي يتناسب ومختلف ألوان الملابس.

شنطة ظهر من أوف- وايت آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من أوف وايت آخر موضة للجامعة



تجسّد هذه الحقيبة اهتمام علامة أوف- وايت Off-White الدقيق بالتفاصيل.. فهي ذات تصميم مميّز وتتزين بالخطوط المائلة باللونين الأسود والأبيض.

نسّقيها للجامعة مع تي شيرت وبنطلون جينز لإطلالة عصرية.

شنطة ظهر من كلوي آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من كلوي آخر موضة للجامعة



اختاري للجامعية واحدة من أحدث موديلات شنط الظهر لخريف 2019 وهي حقيبة Faye Suede من كلوي Chloe. هي ذات حجم كبير يتّسع للحاسوب، وتم تصميمها من الشاموا والجلد باللون البيج مع تفاصيل باللون الذهبي للمسة فاخرة.

Advertisements

ما يميز هذه الشنطة هو إمكانية حملها على الظهر أو باليد من خلال الحزام الجلدي الإضافي لها.

شنطة ظهر من فالنتينو آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من فالنتينو آخر موضة للجامعة



إذا كنت من الفتيات صاحبات الذوق الكلاسيكي والعصري في آن معاً، توجهي نحو اختيار شنطة ظهر Rockstud من فالنتينو Valentino المصممة من الجلد الأسود.

يعد هذا الأكسسوار خياراً سهل التنسيق مع مختلف إطلالات الجامعة، بالأخص وأنها ذات حجم كبير وأحزمة قابلة للتعديل.

شنطة ظهر من موسكينو آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من موسكينو آخر موضة للجامعة



تعد هذه الحقيبة من تشكيلة موسكينو Moschino لخريف 2019 قطعة أكسسوار بطابع رياضي فاخر وخيارًا مثاليًا للجامعة. تم ابتكارها بتصميم عملي بعدة جيوب لتتمكني من تنظيم أغراضك اليومية الضرورية.

اعتمديها إذا ما كنت من عاشقات الإطلالة الرياضية للجامعة مع سنيكرز ضخم عصري.

شنطة ظهر من جورجيو أرماني آخر موضة للجامعة

شنطة ظهر من جورجيو أرماني آخر موضة للجامعة



هذه الشنطة للظهر من جورجيو أرماني Giorgio Armani ستمنحك إطلالة أنيقة للجامعة، من خلال تصميمها من الجلد الأسود. وهي تتميز بغطاء قلاب بزر كبس مغناطيسي للإغلاق يفتح على مساحة داخلية مبطنة بقماش مزين بأحرف الماركة.

نسقيها مع فستان ميدي نهاري وحذاء باليرينا.