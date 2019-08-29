دينا الشربيني تتألق في 5 جلسات تصوير بعيون مصور "الهضبة": "أم روح حلوة"

بشعرها "الكيرلي" الجامع بين اللونين الأشقر والبني، وبشرتها البرونزية اللامعة، تألقت الفنانة دينا الشربيني، بعدسة كريم نور مصور النجم عمرو دياب والمشاهير، في عدد من جلسات التصوير.

وآخر هذه الجلسات نشرها منذ قليل، مطلة خلالها بـ"أستومك أوف شولدر" فاتح اللون، و"جيب" قصيرة، وسط إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في خامس جلسة تصوير لدينا بعدسة مصور "الهضبة".

17 ألف تسجيل إعجاب، حصدتها جلسة التصوير الجديدة، المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "أيه الحلاوة دي يا دينا"، و"متألقة كالعادة"، و"الحياة حلوة فعلا، مع أم روح حلوة"، في إشارة إلى أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب.

اقرأ أيضا: "السمرا وأم روح حلوة".. متابعون يتغزلون في زوجة عمرو دياب بعد ظهوره مع دينا الشربيني

"هن" رصد تفاصيل جلسات تصوير دينا الشربيني بعيون مصور عمرو دياب

بأزياء كاجوال صيفية، أطلت الفنانة الشابة "توب"، في أحدث جلسة تصوير، في منطقة سانت تروبيز بفرنسا، مطلة بـ"ستوميك أوف شولدر"، وبنطلون مشجر من اللونين الأزرق، والأبيض، وإكسسوارات من اللون الفيروزي، بالإضافة إلى شعر "كيرلي" متوسط الطول يجمع بين اللونين "الأشقر" و"البني"، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي.

وخلال احتفالات رأس السنة الماضية، نشرت "الشربيني" جلسة تصوير جديدة لها، تضمن 3 صور، خلال ارتدائها فستان أبيض طويلا وغير منقوش، وبدون أكمام، بالإضافة إلى شعر بني "كيرلي"، وإكسسوارات ذهبية، وسط إعجاب رواد "سوشيال ميديا" بأزيائها.

Advertisements

في منتصف شهر أغسطس 2018، أطلت "الشربيني" في "فوتو سيشن" لـ"هوت شورت" جينز وتيشيرت أبيض غير منقوش، ونظارة شمسية، وإكسسوارات ذهبية، لتتنوع ردود الأفعال بين المعجب بإطلالتها والمهاجم لها.

في مطلع أغسطس 2018، فاجأت الفنانة متابعيها بأول جلسة تصوير بعدسة المصور الخاص بـ"الهضبة"، مرتدية فستانًا برتقالي اللون، مكوّن من قطعتين، فيما زيّنت شعرها بزهور بيضاء، ليتصدر اسم دينا الشربيني محركات البحث على "جوجل".

وأثارت جلسة التصوير جدلًا بين متابعي المصور الشهير فور نشرها عبر حسابه، إذ علّق البعض على اختيار كريم نور؛ المصور الدائم للفنان عمرو دياب والذي التقط الصور الرسمية لأحدث ألبوماته "كل حياتي"، لتصوير الشربيني، ما أكد شكوك البعض حول ارتباط الثنائي.

وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين، حيث يظهر "عمرو" بصحبتها، في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يعلنان عن أي ارتباط رسمي بينهما.