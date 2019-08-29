أشهرهن دعت لـ"السلام" على فستانها.. أبرز إطلالات نجمات مهرجان البندقية

تستعد النجمات كل عام في هذا الموعد لانطلاق مهرجان البندقية السينمائي الدولي الذي يقام في جزيرة ليدو في مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث يتبارزن لإظهار أجمل الإطلالات على سجادته الحمراء التي خطت عليها أشهر النجمات العالميات.

وتستعرض "هُن" عبر السطور التالية، أبرز الإطلالات التي لا يستطيع الجمهور نسيانها منذ انطلاق أقدم مهرجان سينمائي عام 1932.

2018

في هذا العام تألّقت العارضة البرتغالية سارة سمبايو خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، بثوب عاري الكتفين، تزيّنه عقدة كبيرة، حمل توقيع دار Armani Prive.

وفي العام نفسه، اختارت الممثلة الأمريكية ذات الأصول الأسترالية، كايت بلانشيت، إطلالة يصعب نسيانها، لمشاركتها في فعاليات المهرجان خلال عام 2018، حيث تألقت بثوب بكتف واحدة، وباللونين الأسود والذهبي، حمل توقيع الدار ذاتها.

كما اختارت ليدي جاجا، لمشاركتها في فعاليات المهرجان خلال 2018، إطلالة مميّزة باللون الوردي، تزيّنت بالريش الفاخر، وحملت توقيع دار Valentino.

ومن بين النجمات اللاتي لا يمكن نسيانها، الممثلة الأمريكية، نتالي بورتمان، التي اعتمدت إطلالة فاخرة من Gucci، حيث ارتدت ثوبا باللون الذهبي، يزيّنه حزام مخملّي أسود، ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

2016

أما في عام 2016 تألقت النجمة الأمريكية، آمي أدامز، بثوب ذهبي من دار Tom Ford.

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2011

تحدثت الصحف العالمية في مهرجان 2011 عن اختيار النجمة الإنجليزية كيرا نايتلي، حيث اختارت ثوبا من الدانتيل باللونين الفضي والذهبي، وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino.

وفي نفس العام اعتمدت النجمة الأمريكية جيسيكا شاستاين، ثوبا من الدانتيل باللون البيج.

2010

اختارت النجمة نتالي بورتمان لمشاركتها في فعاليات المهرجان، ثوبا مميّزا باللون الأحمر، من دار Rodarte.

وتألّقت النجمة الأمريكية ميشال ويليامز بثوب رومنسيّ من Jason Wu في العام ذاته.

2005

في العام 2005، ارتدت العارضة البريطانية ذات الأصول السودانيّة، أليك ويك، ثوبا من الصعب نسيانه، نظرا للرسالة التي حملها دار Valentino، وقّعت هذا الثوب وزيّنته بكلمة "سلام" المطرّزة عليه بلغات مختلفة.

وانطلق مهرجان البندفية الدولي السينمائي، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.