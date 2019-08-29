بـ"لوك غجري".. دينا الشيربيني في أحدث "فوتوسيشن" بعدسة مصور الهضبة

منذ أن جمعت علاقة عاطفية الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشيربيني، باتت الشربيني تفضل الظهور في معظم جلسات تصويرها بعدسة المصور كريم نور، وهو المصور الشخصي للفنان عمرو دياب.

آخرها "فوتوسيشن" نشره المصور كريم نور للفنانة دينا الشيربيني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهرت دينا في جلسة التصوير مشرقة بـ"لوك غجري"، وشعر "كيرلي"، حيث ارتدت جيبة قصيرة و"توب" ستوماك "أوفلشولدرز"، من البيج، به فتحات.

أما الإكسسوارات كانت عبارة عن حلق كبير مستدير الشكل به حجر أخضر اللون، مع خاتمين بهم أحجارًا زرقاء، مع أساور نحاسية أكملت لها اللوك الغجري.

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وهذا لم يكن "الفوتوسيشن" الأول للشيربيني بعدسة كريم نور، حيث أنهم تعاونوا معًا في عدة جلسات تصوير سابقة، ومن بينها:

المصور كريم نور من المصورين الموهوبين بالفعل، فهو المصور الشخصي لعمرو دياب، حيث إنه من يصور له معظم صور ألبوماته، ويتعاون معه في أغلب المناسبات، حيث تظهر ثقة "الهضبة" الكبيرة به نظرًا لاحترافيته وبراعته الملحوظة.