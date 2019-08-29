بالصور مكياج سهرة خليجي بأنامل خبيرة المكياج مريم العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 05:30 مساءً - صور مكياج خليجي ناعم مع الغليتر والأيلاينر لسهراتكِ، بأنامل خبيرة المكياج مريم العيد.



تألقي في سهراتكِ هذا الموسم بمكياج عيون خليجي ناعم مع الغليتر والأيلاينر المجنح، واختاري لبشرتكِ ألوان أساس ناعمة مع الشفاه البرونزية والوردية والتوتية الدارجة، بتفاصيل جمالية متألقة تعزز من جمالكِ إلى مناسباتكِ الكبيرة كافة هذا الموسم.



إليكِ بالصور مكياجًا خليجيًّا ناعمًا للمناسبات الكبيرة برسمات عيون مجنحة شرقية، وظلال عيون ميتاليك عصرية تأسر القلوب، بأنامل الميك آب آرتيست مريم العيد، التي يصل عدد متابعيها على موقعها الخاص على الانستقرام 95 ألف متابع.



مكياج عيون ناعم

مكياج عيون ناعم



اختاري مكياج عيون خليجيًّا ناعمًا مع التدرجات الوردية والبرونزية الخفيفة والساحرة على الجفون، ومرري اللون البراق على زاوية العيون الداخلية لإشراقة شرقية بارزة، ثم مرري القلم الأبيض الفضي داخل خط الجفون السفلي لتوسيع العيون وإبرازها بقوة، والخطوط السائلة على الجفن العلوي بأسلوب مجنح بالحبر الأسود الكثيف، لعيون عربية آسرة، ثم بالقلم الأسود المطفأ حددي الجفون السفلى واختاري البلاشر الوردي والبرونزي الدافىء لوجنتيكِ، والروج الأحمر الناعم والنيود لتحديد كونتور الشفاه، وملئها بلون متناغم مع رسمة مكياج العيون وألوان البشرة. ولا تنسي ملء ورسم حاجبيكِ بأسلوب عريض ومتقن، يعزز من شباب اطلالاتك الجمالية ويزيدها الألق والجاذبية مع الرموش المستعارة والمكثفة بطبقات الماسكرا السوداء، مع التركيز على الجزء الخارجي من الرموش العليا لتقويسها وإطالتها، ما يزيد من سحر مكياج العيون.



مكياج عيون غليتر خليجي

مكياج عيون غليتر خليجي



للعرائس والمناسبات الكبيرة هذا الموسم، لا تتخلي عن مكياج العيون الغليتر باللون الفضي الميتاليك المتوهج، مع الأيلاينر العريض المجنح على الجفن العلوي، والمسحوب بأسلوب بارز ومتقن، تمامًا كما تعتمده خبيرة المكياج مريم العيد، لمنح العيون طابعًا شرقيًّا وجريئًا، مع أحمر الشفاه البارز كالأحمر البني والوردي الفاقع والعميق، لملامح ساحرة واطلالات جمالية مميزة ومتألقة تفيض بالرومانسية والأنوثة والجمال.



تابعي معنا ألبوم الصور التي جمعناها لكِ من موقع الانستقرام الخاص بخبيرة المكياج مريم العيد، وشاركينا برأيكِ في أسلوب مكياجها الخليجي الناعم والمتميز برسمات شرقية مبتكرة وجذابة تاسر كل القلوب.

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