فيديو.. سبب تورم وجهها..بدرية أحمد تحذر من الفيلر

حذرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الفتيات من استخدام الفيلر في إصلاح عيوب الوجه، أو إضافة نضارة إليه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وكتبت بدرية أحمد على حسابها لعى "سناب شات" قائلة، "بلاش فيلر يا بنات"، وأظهر الفيديو تورما في وجهها، بسس حقنا فيلر دائم منذ 6 أشهر، ويبدو انه تحرك من مكانه.

وأوضح الطبيب الذي خرجت بفيديو معه، إنه يجب فتح وجهها وإخراج تلك المادة منه، ومن ثم وضع بعض الدهون، كي يبدو شكل الوجه جيدا.

Advertisements

وهكذا أثارت بدرية أحمد الجدل حول عمليات التجميل من جديد، وهي عادتها فقد ارتدت الحجاب مؤخرا وخلعته خلال 6 أشهر فقط، ما أثار استياء كثير من جمهورها ومتابعيها، وكانت حينها محل انتقاد.

الفيلر هو مادة طبيعية أو كيميائية، تستخدم لملأ الفراغات الناتجة عن التجاعيد بسبب التقدم في السن، أو في تكبير بعض المناطق في الوجه، مثل الشفاه أو الوجنتين.