"حكايات بنات".. "اغتصاب العياط" وذبح بالبحيرة ورذيلة في مسجد بالشرقية

"اغتصاب، وذبح، وممارسة رذيلة".. 3 فتيات أعمارهن لم تتجاوز الـ17 عاما، بدأت حكاياتهن بجرائم قتل فهن ما بين متهمات ومجني عليهن، أولهن الطفلة "أميرة" المعروفة بـ"فتاة العياط"، ثم طالبة البحيرة التي ذبحها والدها في ثالث أيام العيد، وفتاة "رذيلة الفجر" في الشرقية، بعدما ضبطت مع شابٍ في مسجد بمدينة أبو كبير، فالأولى محبوسة بتهمة القتل، والثانية قتلت، والأخيرة أخلي سبيلها لحين الفصل في الواقعة.

- ممارسة الرذيلة في صلاة الفجر

شاهد عامل شابًا وفتاةً يدخلان مسجدا في مدينة أبو كبير بالشرقية، وقت صلاة الفجر، حيث دخلت الفتاة المسجد وبعد ثوانٍ دخل الشاب واختفى الاثنان في الحمام، وبدآ في ممارسة الرذيلة، وبعد دقائق معدودة تفاجأ الشاب والفتاة بعدد من أهالي المنطقة يقتحمون الحمام، وجرى التحفظ عليهما حتى وصلت الشرطة، وتحفظت عليهما، وعرضتهما على النيابة العامة بمدينة أبو كبير.

وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبس الشاب بتهمة هتك عرض فتاة "قاصر"، وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها إلى أسرتها، بعد عرضها على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها لبيان عما إذا مارس الاثنين الجنس من عدمه. وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم، لمدة 15 يوما، بتهمة هتك العرض.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق في الواقعة إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق، ومن المقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة على ذمة القضية.

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- شفتها في حضن عشيقها

وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، حيث ذبح موظف ابنته وعشيقها في صلاة الفجر أيضا، عقب عودته من المسجد حيث سمع أصوات جنسية صادرة من غرفة ابنته، وتفاجأ بأن ابنته عارية في أحضان عشيقها يمارسان الرذيلة، فاستعان الأب بأبنائه، وذبح ابنته والعشيق وألقى بجثثهم في الشارع.

واعترف الأب المتهم بتفاصيل جريمته التي وقعت في ثالث أيام عيد الأضحى، وقال إنه قتل ابنته بمساعدة نجله انتقاما لشرفه، وأضاف في اعترافاته: "شعرت بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وصعدت إلى الطابق الأعلى، لأجد ابنتي في أحضان شاب داخل غرفة نومها، ما دفعني وتقييدها بالحبال بمساعدة نجلي، وأصدرت الأمر لابني الأكبر بذبح شقيقته والشاب لكنه رفض، فأمرت ابني الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر، انتقاما لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب".

- فتاة الشرف بالعياط.. و"30 يوم في السجن"

قبلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة العباسية، صباح أمس، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" 15 سنة، على قرار إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وأصدرت المحكمة قرارًا بتجديد حبس الفتاة لمدة 30 يوما؛ لتقضي الفتاة 30 يوما خلف القضبان.

في أثناء انعقاد جلسة، أمس، قالت "المتهمة" من خلف القضبان، لـ"الوطن": "عاوزة أخرج من هنا.. أنا لو قعدت هنا هموت.. أنا قتلته وكنت بدافع عن شرفي ومحدش قالي اقتليه.. عملت كدة لما اتهجم عليا في العربية".

كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل أميرة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن جددت النيابة، في وقت سابق، حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.