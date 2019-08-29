أعلنت الفنانة تارا عماد عن ضياع كلبتها، مؤكّدة رصد مكافأة لمن يجدها، كما ناشدت الشخص الذي سيعثر عليها أن يتعامل معها بلطف بسبب تقدم عمرها. وشاركت تارا، جمهروها صورة لكلبتها الضائعة عبر خاصية "الاستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرفقة منشورها بأرقام هواتف. Advertisements جدير بالذكر، أنَّ تارا عماد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" المعروض حاليًا بدور العرض، وشاركها في بطولته كل من كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تارا عماد تفقد كلبتها وترصد مكافأة لمن يجدها: عاملوها بلطف.. دي عجوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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