أهمّ إطلالات عارضات أزياء دون مكياج وتسريحات شعر عفوية

اعتدنا رؤية عارضات الأزياء على خشبات الموضة العالمية بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، إلا أن هؤلاء الفاتنات يتنقلن في أوقاتهن الخاصة بأزياء رياضية وتسريحات شعر عفوية ومن دون مكياج، فهل تختلف إطلالاتهن في الواقع عنها تحت الأضواء؟

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينير، من الفتيات اللاتي يفضّل الإطلالات البسيطة ويبتعدن عن المكياج القوي، لذا فإن ظهورها من دون مكياج لا يؤثر كثيرا عليها، وبخاصة أنها تظهر بملامحها الطبيعية في أيامها العادية ولا تطبق المكياج إلا أثناء العمل والمناسبات المهة.

تتمتع بيلا حديد بملامح بارزة ولافتة وهي تدرك تماما كيف تبرزها من خلال أسلوب المكياج الذي تعتمده، إلا أن اللحظات التي تظهر بها بيلا من دون مكياج لا تؤثر في جمالها الطبيعي إطلاقا وبخاصة أن بشرتها البيضاء تمنحها جاذبية فريدة.

ملامح آشلي باهتة بعض الشيء. هي صاحبة عينين لوزيتين وبشرة حنطية تبدو شاحبة بعض الشيء، لذا فإن إطلالاتها من دون مكياج تبدو غريبة مقارنة بحضورها على خشبات العروض بأساليب مكياج مبتكرة.

رغم سمرتها الجذابة، تفضل جوردان دان عدم الظهور في العلن من دون مكياج، فملامحها تبدو متعبة بسبب طبيعة عملها وهي تسعى إلى إخفاء ملامح التعب والإرهاق من خلال اعتماد أسلوب مكياج يليق بها.

هي من أكثر عارضات الأزياء تعرّضاً للأضواء وملاحقة المصوّرين لها، ومع ذلك لا تمانع إيرينا الاطلال من دون مكياج لأنها تثق تماماً بجمالها الطبيعي.

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تتمتع أدريانا ليما بجمال برازيلي فاتن ما يسمح لنا بالظهور أمام الجميع ببشرة طبيعية خالية من أي مستحضر تجميل دون أن تبدو ملامحها غريبة أو متعبة.

كارا ديليفين هي شابة جريئة بطبيعتها، لا تخشى التغيير ولا اعتماد إطلالات غريبة، لذا من الطبيعي أن تصل ثقتها إلى حد الخروج أمام المصورين والجماهير من دون مكياج وبإطلالة عفوية وطبيعية من دون أن تحدث أي مفاجأة لمن يراها لأنها بكل بساطة تتمتع بملامح جميلة ولافتة مع أو من دون مكياج.

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