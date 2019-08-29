"حب جديد وزواج وانفصال" لمواليد هذه الأبراج في سبتمبر.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

هل تُودون معرفة ما يخبئه الحظ وما يحمله على الصعيد العاطفي؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات شهر سبتمبر المُقبل، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

في البداية قالت الدكتور رانيا شارود، خبيرة الفلك وعلم الأرقام، إنَّ العذراء يتربع على قائمة الأبراج الأكثر حظًاً لشهر سبتمبر، ويتبعه الأبراج المائية مثل الحوت الذي يتسم بشخصية رومانسية حالمة، وإلى التفاصيل خلال النقاط التالية.

العذراء: انفراجة غير متوقعة ماديا بعد مرورك بأزمة صعبة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتطورات مفرحة ستُحسن من حالتك النفسية بشكل كبير. وسينعكس ذلك بقوة على علاقتك بممن حولك عاطفيا، فربما تبدأ قصة حب جديدة مع برج الحوت.

الجدي: ينتابك شعور بالقلق والحيرة عند التفكير في اختيار شريك حياة، لأنك عقلاني، حان الوقت لاستخدام قلبك أيضًا واتباع مشاعرك.

الدلو: تبحث عن نصفك الآخر، حان الوقت المناسب للتحرك بجرأة وأخذ خطوة مهمة تجاه الزواج.

الحوت: تعيش حالة انتعاش عاطفيا بشكل كبير، فروحك مليئة بالطموح والاندفاع والفخر، وستمر بحالة من الاستقرار العاطفي والمادي.

الحمل: لا تهتم بالرومانسية، ولا تسعى لخوض تجارب عاطفية جديدة، ربما يرجع ذلك لمشاكل العمل وأخرى صحية، لا تقلق ستتحسن الأمور الشهر المقبل وستشهد استقرارا على جميع النواحي.

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الثور: كنت تمر بفترة عاطفية مشوشة، ربما يكون ذلك نتيجة انفصال أو صدمات عاطفية أو عائلية، الآن تحاول تهدئة الأوضاع والهدوء والتفكير بعمق حتى تستطيع تجاوز العقبات بسهولة.

الجوزاء: لديك بعض المشاكل العاطفية تعيق تقدمك للزواج، من المتوقع تحسنها، لكن تخلص أولاً من الشك في الشريك، خاصة إذا كان من الأبراج المائية أو الهوائية.

السرطان: أنثى السرطان تشعر بغيرة غير مبررة في شريك الحياة، فيدفعها الشك إلى ظنها دوماً بأن زوجها أو حبيبها يخونها.

الأسد: مستقر أسريا، وتحرص على الاهتمام بشريك الحياة وتتمسك به، أما علاقتك بالآخرين فسوف تسقط جميع الأقنعة، وتكتشف حينها مدى حبهم لك.

العقرب: عملك يأخذ كل وقتك واهتمامك، لذا يشعر شريك حياتك بالتجاهل والإهمال، عليك حل الأزمة سريعا قبل الانفصال.

القوس: تخطف قلب الجميع، خاصة أنثى القوس، التي تتمتع بخفة ظل وروح طفولية طيبة، تأكد من أن كل ذلك في صالحك.

الميزان: على أنثى الميزان الحذر أثنا اتخاذ قرار عاطفي، من المحتمل أن ينجذب إليها خلال الفترة المقبلة الرجال الانتهازيين من الناحية المادية، ويظهرون لها حبهم الخادع.