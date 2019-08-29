مازح الفنان محمد إمام، زوجته بسبب تأخرها في الاستعداد للخروج سويًا، واضطراره لانتظارها داخل سيارته لمدة تجاوزت الساعة.
وشارك "إمام"، في تغريدة عبر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمهوره صورته خلال انتظاره داخل سيارته
وعلق إمام، على الصورة، قائلًا: "قبل ما أنزل مراتي قالتلي، إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين، بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم".
وعلى صعيد آخر، ينشغل حاليًا الفنان محمد إمام بتصوير مشاهده في أحدث أفلامه "لص بغداد".
فيلم "لص بغداد" يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يمازح زوجته: قالتلي 5 دقائق ونازلة.. ساعة وربع مستني في العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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