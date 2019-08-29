للمرة الأولى.. 10 شرطيات مصريات ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو

تشارك مجموعة من الشرطيات المصريات في صفوف شرطة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لتحقيق الاستقرار. وذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "هلا رحبتم معنا بهاتيكم الشرطيات من مصر اللواتي يلتحقن لأول مرة بصفوف شرطة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو". مشاركة الشرطيات وعددهنّ 10؛ ستكون جنبُا إلى جنب زملائهم الذكور وذلك للعمل في الدوريات والمرافقة والحراسة والحماية لأفراد الأمم المتحدة والموظفين تأمين المنشآت الأممية.

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