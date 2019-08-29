عثرت الشرطة البريطانية، على فتاة مراهقة من ذوي الإعاقة محتجزة داخل بيتها لمدة 10 سنوات منذ كان عمرها 9 أعوام، بعد بلاغ ورد إليها من أحد الجيران.
ولم يتسن للشرطة معرفة دوافع الأهل في احتجاز تلك الفتاة، وذلك في مقاطعة "كنت"، وفشلت الشرطة في معرفة دوافع الأهل في احتجاز الفتاة، ما أدى إلى فتح تحقيق متعدد الوكالات.
وذكرت الشرطة، أن الفتاة كانت مهملة للغاية، ولا تأكل بشكل جيد، فضلا عن عدم زيارتها للطبيب لفترة طويلة، كما جرى إخراجها من المدرسة لتتلقى تعليمها في المنزل، ولم يشاهدها أحد منذ ذلك الحين.
واصطحبت الفتاة إلى وحدة الرعاية، وتتلقى حاليا مساعدة جسدية ونفسية، فيما تم إطلاق سراح والديها بكفالة حتى انتهاء التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس فتاة بريطانية من ذوي الإعاقة بالمنزل 10 سنوات.. الجيران أبلغوا الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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