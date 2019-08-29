رغم فائدتها.. أضرار الإفراط في تناول المياه

من منطلق أن شرب المياه بكثرة يفيد الكثير من أجهزة الجسم، يتناول بعض الأفراد المياه بشراهة وهذا قد يأتي بنتائج عكسية تمامًا على صحة الانسان.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية" هناك أعراض جانبية تظهر مع الإفراط في ذلك، حيث أن المتخصصين في الرعاية الصحية ينصحون الفرد بشرب من 2 إلى 3 لترات يوميا.

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الزيادة هنا ليس المقصود منها الكمية التي يتناولها الفرد على مدار اليوم بل الكمية التي يتناولها في الجرعة الواحدة، فهناك بعض الأشخاص يشربون لتر كامل من المياه دفعة واحدة، في حين أن كلى الإنسان لا تستطيع تصفية إلا نصف لتر من الماء كل ساعة، لذلك يعتبر تناول الماء دفعة واحدة أمر غير مجدي.

كما أن الصوديوم يوازن السوائل داخل الخلايا وخارجها، وبالتالي فإن شرب الكثير من الماء يتسبب في انتقال السوائل من دمك إلى داخل خلاياك مما يجعلها منتفخة.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يتسبب شرب الكثير من الماء بمشاكل للأطفال، كونهم لا يستطيعون التعامل مع الكثير من الماء، لذلك يفضل إعطاء الحليب المصنع للأطفال فقط مع كمية قليلة من الماء.