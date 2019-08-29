احذري.. نقص الزنك قد يصيبك بالالتهاب الرئوي

أعلنت مجموعة من علماء الطب في أستراليا، أن أفضل شيء يساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي هو عنصر الزنك، كما أنه ضروري للأطفال والمراهقين، لأن نقصه في أجسامهم يسبب بطء في نموهم وتطورهم.

وبحسب مجلة "PLOS Pathogens"، أجرى العلماء مجموعة تجارب، لإثبات أن المواد الغذائية الغنية بعنصر الزنك هي أفضل ما يساعد في مكافحة الالتهاب الرئوي، وتضمنت هذه التجارب عدم إطعام الفئران مواد غذائية محتوية على الزنك، فظهر بعد فترة زمنية قصيرة إصابتها بالالتهاب الرئوي.

واستنتج الباحثون عن طريق هذه التجربة، أن انخفاض تركيز عنصر الزنك في الجسم يزيد من احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي ثلاث مرات، أي أن نقص الزنك يؤدي إلى عدم تمكن خلايا منظومة المناعة من القيام بوظيفتها بشكل جيد، أي أن قدرتها تنخفض، مما يدل على أنها لن تكون قادرة على السيطرة على انتشار المكورات الرئوية المسببة للمرض.

الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت سابقًا، أن ثلث سكان الأرض يعانون من انخفاض تركيز عنصر الزنك في أجسامهم، ويتسبب هذا في تساقط الشعر، انخفاض المناعة، وبطء التئام الجروح.

ويتركز عنصر الزنك في بعض الأطعمة، ومنها:

- الشوكولاتة الداكنة.

- بعض الخضروات مثل: الفاصولياء الخضراء، الكرنب، والبطاطس، والبطاطا الحلوة.

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- البقوليات مثل: الحمص، الفاصوليا، والعدس.

- المكسرات.

- اللحوم.

- البيض.

- منتجات الألبان.

- البذور مثل: بذور الكوسا، السمسم، والقرع.

- المحاريات.