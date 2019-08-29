فيديو.. أحمد صلاح حسني يروي قصة زواجه وسر "التاتو"

حل الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وتحدث عن حبه لزوجته ونقطة ضعفه.

وقال حسني، إنه تعرف إلى زوجته قبل 3 سنوات، وكان ما يجمعهما هو الحب، وتزوجا خلال أشهر قليلة، موضحًا "مينفعش اتجوزمن غير الحب طبعا".

وكشفت "صاحبة السعادة" عن أول أحد أسرار "حسني" قائلة، "شفته كان ماسك موبايله ومسهّم، ولقيته ماسك صورة ابنته جيدا، البالغة من العمر عام واحد"، ليرد حسني بأنها نقطة ضعفه، موضحًا "أمي وأهلي كانوا بيقولولي مش هتحس باللي بنعمله غير لما تخلف، وحقيقي محسيتش غير لما خلفت".

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وأضاف حسني، أن زوجته تحب الطعام الذي يشتهيه نفسه، متابعا "أنا مش أكيل أوي ومش باكل أي حاجة، بحب السوشي أوي، وممكن شهر أكل أي حاجة، ولقيت مراتي زيي".

وكشف حسني، عن سر الوشوم المرسومة على جسمه، موضحا أنها لعائلته، أولاد شقيقته، ووالدته وأفراد العائلة.