الامارات | لايزال على قيد الحياة..ولادة طفل سوري بـ4 عيون وفمين اثنين!

شكرا لقرائتكم خبر عن لايزال على قيد الحياة..ولادة طفل سوري بـ4 عيون وفمين اثنين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مشفى أبو قلقل شرقي مدينة منبج في سوريا ولادة طفل بأربع عيون وفمان، بحسب مصادر اعلامية سورية وكالة أنباء "هاوار" الكردية.

وأكد الطبيب المشرف على الحالة في أحد مشافي مدينة منبج أن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة، وأضاف أن جسد الطفل سليم لكن عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمان، وأن الرأس شبه كروي.

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وقال الطبيب: "رغم أن الطفل ما زال على قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع معربا عن أسفه لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة لا تتجاوز أسبوعا.

وعلق الطبيب بالقول إن مثل هذه الحالات تنتج عن أسباب عدة، منها تنافر الزمر بين الزوجين، وأسباب جينية مثل التثلث الصبغي، ونقص حمض الفوليك المعروف بـ(ب 9) ، ومرض السكري لدى الحامل، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وبحسب الطبيب،كان والدا الطفل على دراية بتشوه الطفل في الصور الإيكوغرافية، لكنهما أصرا على إتمام الولادة والاحتفاظ بالجنين، مشيرا إلى أنه يجب رفع مستوى الثقافة الطبية في المجتمع، وخاصة لدى النساء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات الحمل الأولى وحتى الولادة.