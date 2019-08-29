"شانيل" تكشف عن الحملة الإعلانية لعطرها الجديد بطولة مارجو روبي

تقدم شانيل CHANEL الحملة الإعلانية للعطر الجديد GABRIELLE CHANEL ESSENCE، بطولة مارجو روبي. وأشرف على إخراجها المصور الشهير، نيك نايت، وأمام خلفية من الأبيض والذهبي، تظهر الممثلة والمنتجة المرشحة لجائزة الأوسكار مارجو روبي. ويعبر ذلك عن العطر الشمسي القائم على أربعة أزهار بيضاء: مسك الروم والأيلنغ والياسمين وزهر البرتقال، وتتالق مارجو روبي وسط أجواء مذهلة من الأبيض والذهبي، فتتمايل حولها في رقصة أنيقة على موسيقى هالو لبيونسيه، تعتبر هذه الحملة مثالاً عن أنوثة متألقة وكاملة. وتتابع هذه الحملة قصة عطر GABRIELLE CHANEL اللانهائية، وتصور من جديد حياة غابريال شانيل وشخصيتها، وتحكي قصة المرأة الرائدة التي عارضت إملاءات المجتمع لتحدد مصيرها الشخصي والمهني، قالت: "قررت من أريد أن أكون: أنا"، وأكدت من جديد أن لا شيء أهم بالنسبة لها أكثر من حريتها، وبالفعل، اختارت من تريد أن تكون، وأصبحت عليه. بعد أن شهدنا ميلاد امرأة متمردة بلا قيود؛ امرأة ساعية نحو حريتها في الفصل الأول من عطر GABRIELLE CHANEL، نشهد في الفيلم الثاني نجاحها وإنجازاتها الشخصية. وتتألق مارجو روبي في هذه الحملة، فتعبر عن امرأة حرة التي نجحت في اكتشاف نفسها وتبرز ذلك للعالم بكل ثقة وجاذبية، وبقلبها المتمرد، تدخل تلك المرأة، التي سعت إلى حريتها في الملحمة الأولى، في دوامة تدفع فيها كل القيود والقواعد المتعارف عليها بكل أناقة ورقة، وبراحة بال، تخطو خطى واثقة نحو رغباتها وتمسك بزمام حياتها ومصيرها، وبشخصيتها الفريدة، تلهم النساء من حولها، كما فعلت غابريال شانيل من قبل وإلى الآن، إن مارجو روبي مثالاً يحتذى به لاهتمامها بعديد من قضايا المجتمع، ومنها دعمها للمرأة من خلال عالم السينما وعملها بشركة لاكي تشاب إنترتيمينت LuckyChap Entertainment.

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