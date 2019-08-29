أيقونة التمرُّد "كارولينا هيريرا" يبدأ مغامرة جديدة مع "باد بوي"

تبدأ Carolina Herrera مغامرة جديدة مع BAD BOY ، وهو عطر رائع يعيد إحياء أساطير المقاتلين الخالدين، للأشخاص الجريئين والقادرين على كسر الأعراف القائمة والإنطلاق لتحقيق أحلامهم.

وتعتبر شخصية هذا العطر أيقونة التمرد الجديدة ذات الرؤية المزدوجة: عطر قوي وجذاب؛ فعال يعزز الشعور بالتفوق، حيث تكمن شجاعة واضعه في قدرته على التعبير عن مشاعره ومشاركتها.BAD BOY قصيدة للرجال المتمردين الذين يقاتلون من أجل مبادئهم والأوفياء لهويتهم. ويجسد شعار "من الجيد أحياناً أن تكون سيئاً" روح هذا العطر الجديد.

وتم اعتماد صاعقة البرق لتكون رمزاً لعطر BAD BOY، حيث تعبر عن البطولة والقوة، لتصبح رمزا لشخصية لا يمكن التنبؤ بها، استثنائية، جذابة ورائعة، ويعتبر عطر BAD BOY جذاب وخاطف للأبصار تماماً كالضوء.

وعملت Carolina Herrera de Báez، المديرة الإبداعية لعطور Carolina Herrera ، مع Quentin Bisch وLouise Turner المختصين في مجال العطور لإبتكار هذا العطر المذهل. كان هذا الثنائي الإبداعي قادراً على تصميم عطر رائع بروائح العطرية المكثفة وقوية للغاية.

BAD BOY عطر شرقي عطري يتم فيه تجاذب الأضداد بين بعضها البعض: حيث يتم المزج بين المريمية والبرغموت الأخضر والفلفل مع الأجواء المظلمة التي يشكلها فول التونكا والكاكاو وخشب العنبر، يعبر BAD BOY، بطريقة واعية، عن الأنوار والظلال في طبيعة الرجل المعاصر.

وتم تصميم القارورة ، على شكل صاعقة البرق ، الأمر الذي شكل تحدياً تقنياً حقيقياً، حيث توحد جماليتها الجريئة والمذهلة جميع خصائص BAD BOY، كما تم تلوين القارورة باللون الأزرق القاتم، على قاعدة ذهبية.

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وتشير الحملة الإعلانية إلى الروح المتمردة في BAD BOY ، وتتجسد في شاب ذو شخصية مفعم بالطاقة - الحيوية و جاذبية، يمشي في شوارع مدينة نيويورك، مخلفاً تغييرات هائلة أينما كان، مغيراً مشهد المدينة أينما حل، خالقاً حقلاً مغناطيسياً لا يقاوم. ذو جاذبية خاصة لا يمكن تجاهلها، مشع تماماً كالنور ما يجعله مميزاً وفريداً.

ويعتبر الثنائي الفني Santiago و Mauricio مؤلفي هذه الحملة الاستثنائية، ويجسد الممثل البريطاني Ed Skrein دور البطل في الفيلم، حيث يعزز قيم BAD BOY الحقيقية. يعتبر Skrein أحد أكثر الشخصيات الفاعلة الواعدة في جيله، حيث قام أيضاً بإدارة بعض أعماله، شخصية مبدعة ومتعددة المهارات، كان قد بدأ حياته المهنية في عالم الموسيقي ليتمكن بعد ذلك من دخول عالم هوليوود.

كما تظهر في الفيديو Karlie Kloss، سفيرة GOOD GIRL، في مشهد مميز. تم استخدام الموسيقى التصويرية بالإصدار المشاغب والجديد Baby Did a Bad Bad Thing من Chris Isaak، بينما قام Billy Kidd بالتقاط الصور الملهمة والفريدة.

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